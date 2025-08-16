Zelenski e Trump marcam reunião para segunda em Washington - Encontro será próximo passo para tentativa de acordo de paz na Ucrânia, após cúpula entre presidente americano e Vladimir Putin, no Alasca. Líderes europeus se dizem "prontos" para atuar nas negociações.Após a reunião dessa sexta-feira (15/08) entre Donald Trump e Vladimir Putin em uma base militar no Alasca, que pouco avançou no intento de propor um fim para a guerra na Ucrânia, está prevista agora uma reunião entre o presidente americano e seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski.

Zelenski afirmou que planeja se encontrar com Trump em Washington na segunda-feira (18/08). "A Ucrânia reafirma sua disposição de trabalhar com o máximo esforço para alcançar a paz", afirmou o mandatário, no X.

"Apoiamos a proposta do presidente Trump para uma reunião trilateral entre Ucrânia, EUA e Rússia. A Ucrânia enfatiza que questões-chave podem ser discutidas no nível de líderes, e um formato trilateral é adequado para isso", acrescentou.