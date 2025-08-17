Antes de ir à Casa Branca, Zelenski admite ceder território - Líder ucraniano falou pela primeira vez que pode ceder território à Rússia, limitado à atual linha de frente da guerra - mas Putin quer mais que isso. O que esperar da cúpula em Washington?O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmou neste domingo (17/08), em Bruxelas, que está pronto para negociar a cessão de territórios da Ucrânia para a Rússia. É a primeira vez que ele admite tal possibilidade, às vésperas da importante reunião que terá na Casa Branca na segunda-feira com o presidente dos EUA, Donald Trump, acompanhado de líderes europeus.

Zelenski afirmou que a eventual cessão de território deveria se limitar à atual linha de frente da guerra. "Precisamos de negociações verdadeiras, o que significa que elas podem começar onda a linha de frente está agora", disse.

Mas, de acordo com uma reportagem do jornal americano New York Times, Trump e o presidente russo, Vladimir Putin, concordaram na sexta-feira no encontro que tiveram no Alasca que a Ucrânia, que foi atacada, deve ceder completamente as regiões de Donetsk e Lugansk à Rússia, incluindo as áreas que atualmente não estão sob ocupação militar russa.