Luis Arce vota e promete "transição democrática" na Bolívia - Eleições deste domingo devem marcar o fim de quase 20 anos de hegemonia do esquerdista MAS. Presidente afirma que "recuperar a democracia" é a melhor herança que seu governo deixará.Quase 8 milhões de bolivianos, no país e no exterior, foram chamados neste domingo (17/08) a votar para presidente, vice-presidente e congressistas, em eleições que devemmarcar o fim de quase 20 anos de governos de esquerda, segundo as pesquisas, que mostram dois candidatos de direita como favoritos.

O presidente da Bolívia, Luis Arce, votou cedo na cidade de La Paz e garantiu que haverá uma "transição democrática" no país. O mandatário disse que "recuperar a democracia" é a melhor herança que seu governo deixará e convocou os bolivianos a "demonstrar mais uma vez a unidade".

Arce decidiu não concorrer à reeleição com o partido governista Movimento ao Socialismo (MAS) em meio a uma forte crise econômica, marcada pela falta de dólares, escassez de combustível e a pior inflação em décadas. O candidato escolhido pelo partido no poder, o ministro do Interior Eduardo del Castillo, aparece nas últimas posições nas intenções de voto, superado nas pesquisas pelos candidatos de direita Samuel Doria, Jorge "Tuto" Quiroga e Manfred Reyes, e pelo esquerdista Andrónico Rodríguez.