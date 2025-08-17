Protestos tomam Israel antes de nova ofensiva em Gaza

Cerca de 251 pessoas foram feitas reféns nos ataques do Hamas ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023 – e cerca de 1.200 pessoas foram mortas na ocasião. De acordo com as autoridades israelenses, 20 dos 50 reféns restantes em Gaza, após acordos de liberação, ainda estão vivos. Os manifestantes temem que novos combates possam colocá-los em risco.

"Não ganhamos uma guerra com corpos de reféns", entoavam os manifestantes neste domingo.

Os protestos se concentraram em dezenas de pontos em todo o país – em frente a casas de políticos, quartéis-generais militares e nas principais rodovias. Alguns restaurantes e teatros fecharam em solidariedade.

A polícia informou ter prendido 32 pessoas envolvidas nas manifestações, consideradas as mais fortes desde a morte de seis reféns encontrados em Gaza em setembro.

"A pressão militar não traz os reféns de volta — apenas os mata", disse o ex-refém Arbel Yehoud em uma manifestação na praça dos reféns em Tel Aviv, epicento dos protestos desde o início da guerra. "A única maneira de trazê-los de volta é por meio de um acordo, de uma vez, sem jogos."

"Hoje, paramos tudo para salvar e trazer de volta os reféns e soldados. Hoje, paramos tudo para lembrar o valor supremo da santidade da vida", defendeu Anat Angrest, mãe do refém Matan Angrest.