Tiroteio em clube noturno de Nova York deixa três mortos - Crime ocorreu em uma boate lotada nas primeiras horas de domingo no Brooklyn. Oito pessoas ficaram feridas.Três pessoas morreram e oito ficaram feridas após um tiroteio em uma boate lotada na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, nas primeiras horas deste domingo (17/08).

Os investigadores acreditam que um ou mais atiradores abriram fogo com várias armas no clube noturno Taste of the City Lounge, no bairro de Crown Heights, no Brooklyn, após "uma discussão" pouco antes das 3h30 da manhã, matando três homens, disse a comissária do Departamento de Polícia de Nova York, Jessica Tisch.

"É um tiroteio terrível que ocorreu na cidade de Nova York", afirmou Tisch em uma coletiva de imprensa. Ela disse que os policiais estão analisando pelo menos 36 cápsulas de balas encontradas no salão, bem como uma arma de fogo encontrada em uma rua próxima.