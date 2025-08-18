Al Gore: Solução climática está mais próxima que imaginamos

"Não quero vender ‘ilusão de esperança', mas gosto da Lei de Dornbusch: as coisas demoram mais para acontecer do que pensamos, mas depois acontecem mais rápido do que imaginávamos. Isso se aplicou a tecnologias limpas e também a lutas morais, como a abolição da escravidão ou o voto feminino. Pareciam impossíveis – até se tornarem inevitáveis. Creio que estamos próximos desse ponto no clima", diz.

O ex-vice-presidente dos EUA sustenta a projeção com base nos impactos da eletrificação automotiva e industrial, além de inovações tecnológicas como o aço verde e a agricultura regenerativa.

"O mundo ainda queima muitos fósseis, mas pode estar no pico. A China começou a reduzir emissões, o que deve se refletir globalmente. Mais de 20% dos carros novos vendidos no mundo já são elétricos. Na China, próximo a 82%. A Agência Internacional de Energia diz que já temos tecnologia para reduzir emissões em 65% em 10 anos. Se chegarmos ao zero líquido, a temperatura para de subir imediatamente", argumenta.

O impasse dos fósseis

Apesar da visão otimista, Al Gore eleva o tom e demonstra indignação quando fala da negligência que observa nas negociações climáticas com o tema dos combustíveis fósseis. "Foram necessários 28 encontros para que a expressão ‘combustível fóssil' fosse sequer mencionada, quando a crise climática é essencialmente uma crise dos fósseis. Mais de 80% do problema vem da queima de carvão, petróleo e gás", critica.

O fracasso das negociações sobre plásticos em Genebra, neste mês, foi lembrado como um sinal preocupante. "Mostra o poder que a indústria fóssil ganhou – a ponto de ditar o que o mundo pode ou não fazer. É absurdo falarmos em triplicar a produção de plásticos, quando já vemos microplásticos no sangue, no leite materno, nas placentas. Estudos mostram efeitos semelhantes ao Alzheimer em animais. E mesmo assim os poluidores conseguem impor sua agenda", criticou.