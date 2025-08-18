Boom da skincare coreana no Brasil expõe diferenças culturais

A importação de produtos para cuidado da pele feitos na Coreia do Sul pelo Brasil está aumentando e cresceu 57% em 2024 se comparado a 2023, segundo o Banco de Dados de Estatísticas do Comércio de Mercadorias de Nações Unidas (UN Comtrade).

A nível global, o Ministério da Segurança Alimentar e Farmacêutica sul-coreano informou que a exportação dos cosméticos ultrapassou, pela primeira vez, os 10 bilhões de dólares no ano de 2024. O marco coloca a Coreia do Sul como terceiro maior exportador mundial desses produtos, atrás apenas dos Estados Unidos e da França.

Esse avanço reflete o crescente interesse internacional pela cultura sul-coreana como um todo. A popularização de elementos culturais do país tem despertado a curiosidade do público global. Segundo o Ministério de Assuntos Internacionais da Coreia do Sul, os que se consideram fãs de algum produto cultural do país ultrapassaram, pela primeira vez, a marca de 200 milhões de pessoas.

Produtos coreanos conquistam brasileiros

É nesse cenário de exportação da cultura sul-coreana que os produtos de cuidado de pele se destacam. No TikTok, entre usuários do Brasil, o número de publicações com a hashtag #koreanskincare em julho deste ano foi 130% maior do que em julho de 2023.

A expansão dos k-beauty vai além da discussão de cuidados e beleza, e também aponta para diferenças culturais e comportamentais entre a população do país exportador e os usuários importadores.