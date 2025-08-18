Assine UOL
Notícias

Como a capital da Finlândia zerou as mortes no trânsito

Como a capital da Finlândia zerou as mortes no trânsito - Helsinque diminuiu velocidade dos veículos e ampliou fiscalização, zerando as fatalidades nos últimos 12 meses. Com quase 690 mil habitantes, cidade é uma das maiores a atingir a marca.Zero. Esse é o número de pessoas mortas em acidentes de trânsito em Helsinque, a capital da Finlândia, nos últimos 12 meses. A última fatalidade nas ruas da cidade ocorreu apenas em julho de 2024.

Com quase 690 mil habitantes, Helsinque se junta a um seleto grupo de cidades que conseguiram zerar as mortes no trânsito. A capital norueguesa, Oslo, zerou a morte de pedestres em 2019 e registrou apenas uma morte no trânsito. Naquele ano, Helsinque também conseguiu zerar óbitos de pedestres.

O número de vítimas nas ruas da capital finlandesa tem sido substancialmente menor do que o de outras capitais europeias não apenas em termos absolutos, mas também per capita.

Até o início de julho de 2024, Helsinque havia registrado quatro mortes no trânsito, levando sua taxa per capita daquele ano a 0,59 por 100 mil habitantes. Para comparação, Berlim registrou 1,45 por 100 mil habitantes; e Londres, com 110 mortes registradas em 2024, atingiu taxa de cerca de 1,2 óbito por 100 mil habitantes.

Segundo Roni Utriainen, engenheiro de tráfego e planejador viário da prefeitura de Helsinque, vários fatores contribuíram para os números. No topo da lista está a redução do limite de velocidade para 30 quilômetros por hora.

Embora o limite de 30 km/h não seja uniforme em toda a capital finlandesa, ele é aplicado em mais da metade das ruas da cidade, disse Utriainen. Helsinque também reduziu os limites de velocidade em áreas escolares para proteger as crianças a caminho da escola.

"Eu acho que é uma das medidas-chave. Apenas reduzir os limites de velocidade não é suficiente, mas ainda é importante", disse Utriainen à DW.

Visão Zero quer mortes zero até 2050

O feito de Helsinque está alinhado ao programa "Visão Zero", da União Europeia, que busca chegar o mais próximo possível de zero mortes no trânsito até 2050.

Continua após a publicidade

Para alcançar essa meta, a prefeitura da cidade iniciou um Programa de Desenvolvimento da Segurança no Trânsito para tornar as ruas mais seguras e socialmente responsáveis.

Helsinque quer identificar as rotas mais importantes para a segurança de crianças, pedestres e ciclistas e reconstruir sua infraestrutura de acordo. Isso envolve reconstruir ciclovias e iluminação pública, melhorar diretrizes e criar redes com outras cidades e instituições.

Segundo Utriainen, aumentar o uso do transporte público, retirando carros das ruas, também é uma prioridade.

Para Hagen Schüller, planejador de trânsito e engenheiro da PTV Transport Consult em Berlim, é possível aplicar o Visão Zero inclusive em cidades de médio e grande porte.

"A maioria das cidades que conseguiram isso são menores, muito menores. A atenção que Helsinque recebe por isso é justificada", disse Schüller à DW.

Para outras cidades europeias, o desafio é superar a política local e a oposição à transformação do desenho das ruas.

Continua após a publicidade

Discussões sobre eliminar vagas de estacionamento para criar ciclovias, reduzir limites de velocidade ou criar áreas sem carros são um tema cotidiano em muitas cidades alemãs. Mas o conhecimento e a tecnologia já estão disponíveis, defende o engenheiro.

Dados para prevenir acidentes

Helsinque coletou dados de acidentes, velocidade de veículos e feedback dos moradores para identificar trechos perigosos ou pontos de acidentes.

Isso ajuda os gestores de trânsito a entender como o tráfego da cidade funciona e onde mudanças precisam ser feitas. Também pode ser usado para planejar ruas e travessias de pedestres, ciclovias e transporte público.

Hagen Schüller argumenta que considerar dados e evidências é importante ao se realizar um planejamento moderno de trânsito.

"Você precisa levar em conta muitos fatores. Isso torna a segurança no trânsito muito complexa", disse ele. "Na maioria das grandes cidades, existem centros de controle de tráfego onde todo o trânsito é monitorado por sensores, câmeras e detectores. Você não pode controlar todos os fatores, como mau tempo, mas remover um deles cria uma margem de segurança, e o acidente não acontece."

Continua após a publicidade

O controle de tráfego é importante para verificar e melhorar o sucesso dessas ações. A coordenação entre a cidade e a polícia permitiu que Helsinque fizesse cumprir as regras de trânsito e controlasse a velocidade nas ruas.

"A fiscalização de velocidade é uma medida importante para lidar com a velocidade real dos veículos", explica Utriainen. "A polícia é responsável pela fiscalização de velocidade na Finlândia, mas a cidade é responsável por construir pontos fixos de controle, que a polícia opera."

Atualmente, existem 60 pontos deste tipo com radares na capital da Finlândia, principalmente em vias com limite de 40 km/h ou mais.

"Percebemos que os pontos fixos de controle reduzem principalmente a proporção de excesso de velocidade", disse Utriainen.

Inteligência artificial como futuro

Schüller acredita que o futuro da gestão do trânsito pode ser automatizado e movido por inteligência artificial (IA).

Continua após a publicidade

Ele aposta que a IA se desenvolverá junto com veículos autônomos. Se aprovados para uso, esses veículos enviariam dados de velocidade e localização para os centros de controle de tráfego, que retornariam informações sobre limites de velocidade e interrupções.

A inteligência artificial, segundo Schüller, poderia ser usada para analisar imagens de câmeras de trânsito e controlar o tráfego automaticamente.Autor: Kendrick Heinz

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.