Como a capital da Finlândia zerou as mortes no trânsito - Helsinque diminuiu velocidade dos veículos e ampliou fiscalização, zerando as fatalidades nos últimos 12 meses. Com quase 690 mil habitantes, cidade é uma das maiores a atingir a marca.Zero. Esse é o número de pessoas mortas em acidentes de trânsito em Helsinque, a capital da Finlândia, nos últimos 12 meses. A última fatalidade nas ruas da cidade ocorreu apenas em julho de 2024.

Com quase 690 mil habitantes, Helsinque se junta a um seleto grupo de cidades que conseguiram zerar as mortes no trânsito. A capital norueguesa, Oslo, zerou a morte de pedestres em 2019 e registrou apenas uma morte no trânsito. Naquele ano, Helsinque também conseguiu zerar óbitos de pedestres.

O número de vítimas nas ruas da capital finlandesa tem sido substancialmente menor do que o de outras capitais europeias não apenas em termos absolutos, mas também per capita.