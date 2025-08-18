Declínio populacional provoca encolhimento do Exército da Coreia do Sul

O exército sul-coreano vem diminuindo de forma constante desde o início dos anos 2000, quando chegou a contar com cerca de 690 mil militares. O ritmo de redução acelerou no fim da década de 2010 e, em 2019, o exército já contava com cerca de 563 mil militares da ativa e oficiais.

Entre 2019 e 2025, a população masculina com 20 anos na Coreia do Sul - — idade em que a maioria dos que passam no exame físico se alista para o serviço militar - caiu 30%, chegando a 230 mil. Atualmente, o serviço tem duração de 18 meses. Homens aptos serviam 36 meses em 1953, quando a Guerra da Coreia terminou.

Já a vizinha e rival Coreia do Norte possui um exército de cerca de 1,2 milhão de soldados na ativa, de acordo com uma estimativa do Ministério da Defesa sul-coreano feita em 2022.

No entanto, segundo especialistas, isso não significa necessariamente que as Forças Armadas da Coreia do Norte estejam em uma situação mais confortável. O Norte, por exemplo, enfrenta seus próprios problemas de declínio na taxa de natalidade. Além disso, sua tecnologia está muito atrás da do Sul.

O orçamento de defesa da Coreia do Sul, que foi de mais de 61 trilhões de wons (US$ 43,9 bilhões) em 2025, é maior que o tamanho estimado de toda a economia da Coreia do Norte.

Ainda assim, o exército sul-coreano tem um déficit de 50 mil soldados em relação ao número considerado adequado para manter a prontidão de defesa, segundo o ministério. Já entre os suboficiais, como sargentos, o déficit chega a 21 mil.