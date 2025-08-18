Direita boliviana disputará segundo turno presidencial inédito - Pela primeira vez, dois candidatos de direita disputarão a segunda rodada eleitoral no país, encerrando 20 anos de hegemonia da esquerda de Evo Morales. Atual presidente promete "transição democrática".O primeiro turno da eleição presidencial na Bolívia, realizado neste domingo (18/08), marcou o fim de duas décadas de hegemonia da esquerda no país e levou pela primeira vez dois candidatos de direita ao segundo turno: o senador Rodrigo Paz e o ex-presidente Jorge Quiroga, ambos oposicionistas do atual governo.

Paz, do Partido Democrata Cristão (PDC), surpreendeu e alcançou 32,1% dos votos com 92% das atas eleitorais computadas, de acordo com a contagem preliminar do Tribunal Superior Eleitoral da Bolívia. Quiroga, da coalizão Libre, obteve 26,8% dos votos. O inédito segundo turno entre duas siglas de direita está marcado para 19 de outubro.

Os dois candidatos souberam capitalizar o descontentamento do eleitorado com o Movimento ao Socialismo (MAS), responsabilizado pela grave crise econômica vivida no país sob a presidência de Luis Arce.