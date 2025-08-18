Saiba quem é o filho da princesa da Noruega, acusado de 32 crimes sexuais

Filho da princesa herdeira da Noruega é denunciado por estupro e outros crimes - Marius Borg Hoiby será julgado em janeiro e, se condenado, poderá pegar até dez anos de prisão por crimes como estupro de quatro mulheres, violência contra ex-parceiras e filmagens ilegais íntimas.O filho da princesa herdeira da Noruega, Marius Borg Hoiby, de 28 anos, foi denunciado por 32 crimes, incluindo quatro acusações de estupro, informou nesta segunda-feira (18/08) um promotor envolvido no caso. Ele deverá ser julgado no próximo ano e, se condenado, poderá pegar até dez anos de prisão.

Hoiby é filho de uma relação anterior ao casamento da princesa herdeira Mette-Marit com o príncipe herdeiro Haakon, futuro rei da Noruega. Ele não tem título real e está fora da linha de sucessão. "Cabe aos tribunais considerar esta questão e chegar a uma decisão. Não temos mais comentários a fazer", afirmou a corte real norueguesa.

Ele foi detido em agosto de 2024, por suspeita de agressão à companheira. A prisão desencadeou uma série de outras denúncias, de várias vítimas.