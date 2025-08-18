Quais são as garantias de segurança que a Ucrânia espera

O Artigo 5 da Otan como solução

Entre as sugestões já discutidas estão o envio de tropas europeias para garantir um acordo de paz, a adesão ucraniana à União Europeia (UE) e a fabricação conjunta de armas.

No entanto, a principal aposta de Zelenski é a da adesão ucraniana à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), que permitiria ao país acionar o Artigo 5. O dispositivo considera que um ataque armado contra um membro é um ataque a todo o grupo, o que permite que a defesa também seja coletiva.

Apesar de a organização indicar em seu site oficial que "o futuro da Ucrânia está na Otan" e celebrar acordos com Kiev, a possível adesão ucraniana é rechaçada por Moscou e tem travado qualquer avanço nas negociações de paz.

O recente encontro entre o presidente americano, Donald Trump, e o russo, Vladimir Putin, confirmou que a adesão está fora da mesa de negociações, mas sinalizou que as duas partes estão dispostas a endossar outros compromissos de defesa, ainda que não sob o mesmo roteiro sugerido por Zelenski.

"Putin já afirmou que a entrada da Ucrânia na Otan é uma linha vermelha. Partindo do pressuposto de que isso se manteria, [...] conseguimos obter a seguinte concessão: que os Estados Unidos poderiam oferecer [à Ucrânia] uma proteção semelhante à prevista no Artigo 5", disse o enviado de Trump, Steve Witkoff, à CNN americana, sem detalhar como o acordo se desenvolveria.