Sem frear o petróleo, plano climático do Brasil faz sentido?

O Plano Setorial de Energia é um dos que mais chama a atenção. No melhor cenário, prevê manutenção das emissões até 2035 em comparação com os dados de 2022; no pior, projeta um aumento de até 44%.

"Quando você pega o plano do setor de energia, a primeira pergunta é: cadê a transição para longe dos combustíveis fósseis? Não há", avaliou Marta Salomon, especialista sênior no Instituto Talanoa, organização dedicada à política climática. "Não há nenhuma indicação de que vamos reduzir a produção de petróleo."

"O plano do setor de energia é pouco ambicioso", analisou Suely Araújo, coordenadora de Políticas Públicas do Observatório do Clima (OC). "Ele não menciona um phaseout (eliminação gradual) dos combustíveis fósseis. Não menciona um cronograma de redução da produção e do consumo. Não tem nada claro nesse sentido, pelo menos como objetivo destacado."

A DW questionou o Ministério de Minas e Energia (MME), responsável pelo plano setorial de energia, sobre as críticas ao documento, mas não obteve resposta até a publicação da reportagem.

O peso dos combustíveis fósseis no Brasil

A meta do Brasil faz parte do Acordo de Paris, firmado em 2015 na COP21, a Conferência do Clima das Nações Unidas. Neste ano, os países devem apresentar a revisão de seus objetivos, chamados de Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs). Espera-se que isso ocorra até setembro, antes da COP30, que será realizada em novembro, em Belém (PA).