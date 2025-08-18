Trump e Zelenski chamam Putin para negociarem paz juntos - Presidentes dos EUA e Ucrânia estiveram na Casa Branca com outros líderes europeus para discutir o fim da guerra. Trump insiste em acordo de paz em vez de cessar-fogo e em concessão de territórios para Rússia.O encontro entre Donald Trump e Volodimir Zelenski no Salão Oval da Casa Branca nesta segunda-feira (18/08) pouco pareceu com a última vez em que estiveram juntos no local, em fevereiro.

No lugar do dedo em riste do presidente americano e das acusações de que Zelenski era o responsável por uma "terceira guerra mundial" feitas meses atrás, Trump ofereceu desta vez "muita ajuda" à Ucrânia, há mais de três anos sob ataque russo. E insistiu que apoia as negociações para um acordo de paz duradouro, em vez de um cessar-fogo imediato.

O presidente ucraniano, que foi repreendido da última vez por não agradecer pela ajuda dos Estados Unidos, começou seu discurso com reiterados agradecimentos a Trump. Reforçou que a Ucrânia espera uma garantia de que a Rússia não irá atacar caso negociem um acordo de paz, e pediu um reforço especial que só os Estados Unidos são capazes de dar: sistemas de defesa antiaérea Patriot.