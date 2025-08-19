'Quando deu a lama, não veio mais ninguém': turismo e pesca ainda sofrem 10 anos após Mariana

Em uma manhã ensolarada de julho, Clavelanio Peçanha, 66, o seu Preto, navegava com um bote pela foz do rio Doce, na comunidade de Regência Augusta, em Linhares (ES). Em vez de pescar, transportava pesquisadores que estudavam os impactos do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), ocorrido há quase 10 anos. "Pra mim mudou tudo porque não posso mais pescar. Era o que eu mais gostava de fazer."

Em 5 de novembro de 2015, o rompimento da barragem da Samarco, uma empresa da brasileira Vale e da australiana BHP, causou 19 mortes e deixou duas pessoas desaparecidas. A lama de rejeitos de mineração desceu pelo rio Doce, causando um desastre socioambiental pelo caminho. Após dezesseis dias, chegou à foz e ao mar, onde fica Regência.

Quase dez anos depois, os impactos ainda são sentidos na comunidade, conforme constatou a DW, que esteve na vila em meados de julho. Os pescadores precisaram parar de pescar. O turismo, que era impulsionado pelo surfe, ainda não se recuperou totalmente. Lá é comum ouvir variações desta frase: "Regência não voltou ao que era antes do desastre de Mariana."