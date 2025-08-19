Cinco conclusões sobre o encontro entre Trump e Zelenski

Ao assumir o poder, Trump passou a prometer um fim rápido à guerra. Com histórico de relação mais próxima de Putin do que seu antecessor, o presidente americano abriu uma linha direta de contato com o russo. A Europa se viu escanteada, e as tensões entre EUA e Ucrânia atingiram seu ápice durante a primeira visita de Zelenski à Casa Branca, quando discutiu com Trump em frente a repórteres e viu Washington suspender o envio de armas ao seu país.

Na atual rodada de negociações, no entanto, o presidente americano mudou de tom, recebeu Zelenski com comentários bem-humorados e respondeu aos repórteres de forma mais alinhada com o ucraniano. Analistas são unânimes em entender que o resultado das discussões ainda é inconclusivo, mas dá indícios dos próximos passos que um acordo de paz deve percorrer para sair do papel.

1. Relações com a Europa se consolidam mesmo após encontro Putin-Trump

Na diplomacia, negociações de alto nível são calcadas na confiança, algo que os líderes europeus insistem a Trump que Putin não pode oferecer. A cúpula presencial com o líder russo no Alasca foi vendida pelo presidente americano como essencial para a paz. A repórteres, ele defendeu que saberia identificar em dois minutos se Putin de fato estava interessado em acabar com a guerra.

O saldo foi de poucos avanços. A cúpula frustrou líderes europeus que esperavam um cessar-fogo imediato e acabou ocorrendo sob os termos de Putin. O encontro deu status ao líder russo, que foi recebido com um literal tapete vermelho e validou sua tese de que não está isolado da comunidade internacional.

Por outro lado, mostrou uma relativa unidade da chamada coalizão pró-Ucrânia, um grupo de europeus liderados por França, Reino Unido e Alemanha, que acompanha de perto os caminhos da guerra e pressiona por soluções pró-Kiev.