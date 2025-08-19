Cinco pontos da resposta do Brasil à investigação comercial dos EUA - Em reposta oficial a Trump, Planalto diz que não discrimina empresas americanas nem restringe comércio com os EUA. Documento de 91 páginas cita adesão do Google ao Pix e defende decisões do STF contra redes sociais.O governo brasileiro entregou nesta segunda-feira (18/08) uma resposta oficial à investigação aberta pelo Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR), que acusa o país de prejudicar empresas americanas com práticas "desleais" na economia.

No documento de 91 páginas assinado pelo ministro brasileiro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e divulgado no site do USTR, o Brasil negou que adote medidas discriminatórias, injustificáveis ou restritivas ao comércio com os EUA, voltou a defender o Pix e contestou a legitimidade da ação do órgão americano, afirmando que ela não tem base jurídica ou factual.

Também pediu à USTR que "repense a abertura da investigação" e apelou por um "diálogo construtivo". " Medidas unilaterais previstas na Seção 301 podem comprometer o sistema multilateral de comércio e ter consequências adversas para as relações bilaterais", afirma o governo brasileiro.