[Coluna] Indignação com "Adultização" não pode ser seletiva

Crianças podem querer muitas coisas, mas, em um mundo civilizado, existem pais, professores e a sociedade (e mesmo leis) que aplicam nas crianças o que Freud chama de "princípio de realidade", a boa e velha noção básica sobre o mundo real.

Adultização

Estou falando, claro, da "adultização", um fenômeno que não é novidade, mas que ganhou um merecidíssimo destaque no Brasil inteiro depois que o youtuber Felca fez um vídeo denunciando o fenômeno e pedófilos que fazem uso desse tipo de "conteúdo”.

O vídeo causou um justo choque no país inteiro e, no momento, políticos de todos os espectros políticos pensam em como combater o problema. É muito bom que esse debate aconteça. E tomara que a gente não esqueça dele quando o próximo vídeo de sucesso aparecer.

No vídeo, entre outras coisas, é mostrado como meninas são adultizadas e sexualizadas na internet ainda crianças. Um fenômeno horrível.

Lembro de ficar chocada em 2020 quando conheci o conteúdo do canal Bel para Meninas, que gerou indignação nas redes sociais. Um vídeo que me marcou tinha o título "Bel levada pela correnteza” (e só essa frase ligada a uma criança já é uma violência horrível), que mostrava literalmente a menina boiando em um rio com correnteza forte, assustada. Em muitos vídeos, sua mãe parecia a humilhar.