Europa arde sob número recorde de incêndios florestais

Na Espanha, os incêndios deste ano mataram quatro pessoas e queimaram até agora uma área de cerca de 3,8 mil quilômetros quadrados – mais que o dobro do tamanho da cidade de São Paulo –, segundo o Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (Effis), órgão da União Europeia.

Em Portugal, outras duas pessoas foram mortas e uma área de 2,3 mil quilômetros quadrados foi consumida pelo fogo. O país teve que pedir brigadistas à UE; a Espanha também está recebendo ajuda de forças de países no continente.

Ao todo, a UE perdeu até agora mais de 8,9 mil quilômetros quadrados para as chamas. Isso é quatro vezes mais que o dano causado pelas queimadas no mesmo período em 2024.

Em algumas regiões do sul do continente, os incêndios são exacerbados pela vegetação que cresceu abundantemente após uma primavera relativamente chuvosa, apenas para pegar fogo facilmente graças a um verão seco.

Quais são as regiões da Europa mais afetadas pelo fogo

"Estamos vendo temperaturas extremas em grandes porções da Europa, recordes de 40 ºC sendo quebrados em muitos lugares", afirma Julie Berckmans, cientista climática da Agência Europeia do Ambiente. "O sul da França, Espanha, Grécia, Turquia, Bélgica, Holanda, Reino Unido – todos estão atingindo altas temperaturas. Há incêndios massivos na Espanha, em Portugal, França, Grécia, Turquia, Albânia."