Governo Trump diz que vai usar força total contra Venezuela - Ofensiva mira narcotráfico e envolve o envio de três navios e 4.000 militares para região do Caribe próxima da Venezuela. A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou nesta terça-feira (19/08) que os Estados Unidos estão preparados para "usar toda sua força" para frear o "fluxo de drogas em direção ao país", após ser questionada sobre o envio de três navios com 4.000 militares para as águas do Caribe perto da Venezuela.

"O regime de Nicolás Maduro não é o governo legítimo da Venezuela. É um cartel do narcotráfico, na opinião desta administração. Nicolás Maduro não é um presidente legítimo. Ele é um líder fugitivo deste cartel, acusado nos EUA de tráfico de drogas para o país", afirmou.

Na última sexta-feira, a rede de televisão CNN citou duas fontes do Departamento de Defesa americano que informaram sobre a presença da Marinha do país em águas do Caribe com o objetivo de combater os cartéis do narcotráfico.