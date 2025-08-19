Gucci, Dior e Louis Vuitton enfrentam crise em meio ao declínio do mercado de luxo - Banalização de produtos, acusações de má qualidade, tarifas de Trump e chineses mais cautelosos: o mercado de itens de luxo pessoais está perdendo seu brilho, e isso vem se refletindo nas vendas.Quando atletas começaram a devolver as medalhas que haviam ganhado nos Jogos Olímpicos de Paris de 2024, pois elas tinham sinais de corrosão, isso era um presságio do que estava por vir.

As medalhas foram projetadas pela joalheria francesa Chaumet, que pertence à gigante de artigos de luxo LVMH.

Embora elas tenham sido produzidas pela Casa da Moeda francesa, a má publicidade recaiu sobre a LVMH, que fez grande alarde sobre seu patrocínio aos Jogos Olímpicos.