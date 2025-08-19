O que está por trás dos acidentes aéreos na África? - Após sequência de desastres fatais em países como Gana, Quênia e Maláui, especialistas alertam para problemas como supervisão deficiente, negligência e caos climático.Uma série de acidentes aéreos fatais na África nos últimos meses levantaram questões sobre treinamento de pilotos, fiscalização, padrões de manutenção, preparação para condições climáticas adversas e outras questões importantes relacionadas à segurança da indústria da aviação do continente.

Em 6 de agosto, um helicóptero militar Harbin Z-9EH, usado pela força aérea de Gana, colidiu contra uma encosta coberta de vegetação na região de Ashanti. Os oito passageiros a bordo morreram, incluindo os ministros da Defesa, Edward Omane Boamah, do Meio Ambiente e Ciência, Ibrahim Murtala Muhammed, e outras autoridades.

Apenas um dia depois, uma ambulância aérea Cessna caiu em uma área residencial no Quênia, perto da capital, Nairóbi, logo após a decolagem, ceifando seis vidas — quatro a bordo e duas em solo.