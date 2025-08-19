Onda de calor na Espanha provocou mais de 1.100 mortes, aponta estudo - Com queimadas também registradas em Portugal, primeira quinzena de agosto é marcada por calor, seca e emissões recordes de gases-estufa de incêndios florestais na Península Ibérica.A onda de calor extremo que se instalou em partes da Europa nos últimos dias pode ter matado cerca de 1.149 pessoas na Espanha, de acordo com estimativas do Instituto de Saúde Carlos 3º (ISCIII).

O estudo levou em conta as variações da mortalidade geral diária em relação ao que seria esperado, de acordo com as séries históricas, no período de 3 a 18 de agosto, quando as temperaturas oscilaram perto dos 40°C.

O sistema, chamado MoMo, não pode estabelecer uma causalidade absoluta entre as mortes registradas e as condições climáticas. Mesmo assim, os dados são a melhor estimativa existente sobre o número de mortes em que a onda de calor pode ter sido o fator decisivo.