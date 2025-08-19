Os brasileiros que decidem morar em cubículos em Paris - Microapartamentos sem elevador e com pouca ventilação são alternativa para quem vive na capital francesa. Condições são difíceis, mas vontade de morar bem localizado às vezes prevalece.A vista do prédio na rua Ranelagh em Paris é uma das mais cobiçadas da capital francesa: do alto, vê-se a Torre Eiffel. Um dos moradores do lugar é o brasileiro e estudante de engenharia mecânica Rafael Mouzer. Só que, para desfrutar da paisagem, ele tem de subir oito andares, escalar uma janela e se instalar no telhado do prédio. Na sua casa, um studio de 9m², não há janelas – apenas uma claraboia no teto.

"Parece que é um calabouço e não uma janela, mas é a única coisa que tem para entrar algum tipo de vento", explica Mouzer. Ele conta que esse é o menor lugar em que já morou na vida. "Paris é um caos, tentei residências estudantis e não consegui". No studio, a cama foi instalada no mezanino, e no restante do cômodo se distribuem a cozinha, o guarda-roupa e a mesa de trabalho. "Tento passar o dia todo fora para aproveitar e chegar aqui só para comer e dormir". O aluguel custa 650 euros, o equivalente a R$ 4,2 mil.

Assim como Mouzer, 95 mil brasileiros vivem em Paris, segundo levantamento de 2023 do Ministério das Relações Exteriores. Um relatório do perfil dos brasileiros na França, publicado em 2021 por pesquisadores da Universidade Federal Fluminense (UFF), mostrou que 29,3% dos brasileiros na França entraram no país com visto de estudante, 13,1% como turistas e 12,4% já tinham cidadania europeia. Em relação à habitação, 59,3% vivem com suas famílias, enquanto 24,1% moram sozinhos.