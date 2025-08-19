Por que Agatha Christie é tão popular no Brasil? - Em 55 anos de carreira, a escritora inglesa escreveu 66 romances policiais, 153 contos e mais de 30 peças. Até hoje, a "Rainha do Crime" inspira autores em todo o mundo, como o brasileiro Raphael Montes.Há exatos 50 anos, o jornal The New York Times publicou, na edição do dia 6 de agosto de 1975, um obituário em sua primeira página. Não era a primeira vez, tampouco seria a última, mas aquele necrológio chamou a atenção por ser de um personagem fictício: Hercule Poirot.

No Brasil, o Jornal da Tarde também prestou homenagem ao detetive belga. "Poirot não morreu de morte natural. Quem o matou foi Agatha Christie", anunciou a nota de falecimento, referindo-se à escritora inglesa popularmente conhecida como "Rainha do Crime".

Os anúncios faziam referência à publicação de Cai o Pano, que chegou às livrarias no dia 15 de outubro de 1975. "Raras vezes Poirot foi tão brilhante", afirma Jean Pierre Chauvin, doutor em Letras pela Universidade de São Paulo (USP) e autor do livro Por que ler Agatha Christie (2024). "O obituário comprova sua relevância. Foi capaz de romper os limites da ficção."