Desmatamento para cultivo de soja volta a assombrar Floresta Amazônica - Suspensão temporária de moratória que proibia venda de soja originária de áreas desmatadas é vista como retrocesso e resultado de pressão de ala retrógrada do agro brasileiro. Exportadoras dizem que vão recorrer.A partir de agora, a soja cultivada em área desmatada na Amazônia poderá chegar com mais facilidade ao mercado. Isso porque o acordo voluntário criado há duas décadas que barrava este tipo de comércio, conhecido como "moratória da soja", foi suspenso temporariamente. A decisão foi do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Segundo nota divulgada nesta terça-feira (19/08), um inquérito administrativo foi instaurado para investigar uma possível formação de cartel de compra no mercado nacional por parte de empresas exportadoras de soja. Até que o órgão chegue a uma conclusão – o que pode levar meses – a moratória da soja fica suspensa.

O processo foi instaurado de forma sigilosa em agosto de 2024, a pedido da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados. O colegiado argumentou que empresas exportadoras, responsáveis por 80% da comercialização da soja brasileira, estariam "combinando não adquirirem soja de produtores que tivessem qualquer parcela de sua área de plantação advinda de desmatamento após o ano de 2008", ano em que a moratória passou a valer.