Doenças transmitidas por mosquitos batem recorde na Europa - Continente registrou 27 surtos de chikungunya e 335 de febre do Nilo Ocidental neste ano. Mudanças climáticas contribuem para um "novo normal", afirma agência de saúde da UE.A Europa vem registrando temporadas de transmissão de doenças causadas por mosquitos mais longas e mais intensas, sobretudo no que diz respeito a casos de chikungunya e de febre do Nilo Ocidental.

O continente teve neste ano um número recorde de surtos dessas doenças, e a agência de saúde da União Europeia (UE) alerta que as mudanças climáticas estão contribuindo para um "novo normal" do fenômeno.

Essa mudança é impulsionada por fatores climáticos e ambientais, como aumento das temperaturas, verões mais longos, invernos mais amenos e mudanças nos padrões de precipitação, que se combinam para criar um ambiente favorável para os mosquitos se proliferarem e transmitirem vírus, afirmou o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças (ECDC, na sigla em inglês).