Israel convoca 60 mil reservistas para tomar Cidade de Gaza - País avança com plano para ocupar principal cidade do território palestino em meio a nova rodada de negociações por cessar-fogo. Criítico da ação, presidente francês Macron diz que ação provocará "guerra permanente"O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, autorizou nesta quarta-feira (20/08) a convocação de 60 mil reservistas adicionais para tomar a Cidade de Gaza. O serviço de outros 20 mil soldados reservistas já mobilizados será prorrogado.

Segundo porta-vozes militares, o plano para capturar uma das maiores cidades da Faixa de Gaza deve ser conduzido principalmente por militares da ativa. Tropas israelenses, que ocupam 75% do território palestino, já avançaram até os subúrbios em ruínas da cidade, incluindo os bairros de al-Zeitoun e Jabalia.

A convocação acontece poucos dias depois de o grupo palestino Hamas ter aceitado a última proposta de cessar-fogo apresentada por mediadores, em uma tentativa de interromper quase dois anos da guerra.