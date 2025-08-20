Justiça colombiana suspende prisão domiciliar do ex-presidente Uribe

Segundo o tribunal, o julgamento de Heredia se baseou em critérios "vagos, indeterminados e imprecisos, tal como a percepção dos cidadãos, o efeito exemplar, a convivência pacífica e a ordem social, os quais são inadequados porque a natureza das condutas imputadas, ao que parece, afetou indivíduos específicos, e não o conjunto social de forma abstrata".

Uribe, que está com 73 anos, chefiou o governo da Colômbia de 2002 a 2010. Enquanto apoiadores o veem como uma figura central na luta contra grupos guerrilheiros de esquerda, críticos o acusam de violações de direitos humanos e de manter laços com paramilitares que atuaram na repressão violenta a esses grupos.

O político conservador é um aliado próximo dos Estados Unidos e mantém laços com setores da direita americana.

Por que Uribe foi condenado

Heredia havia condenado o ex-presidente após concluir que ele atuou para interferir e manipular depoimentos de paramilitares presos para que desmentissem supostas ligações dele e de seu irmão, Santiago Uribe, com esses grupos.

O caso começou em 2012, quando Uribe denunciou o senador de esquerda Iván Cepeda, alegando que este havia percorrido as prisões do país para apresentar falsos testemunhos contra ele sobre o surgimento do paramilitarismo na região de Antioquia, onde ele havia sido governador.