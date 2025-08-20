Lilia Guerra e o racismo entre mantas e lençóis

Para quem não a conhece (um problema em si), Lilia Guerra é uma escritora que vem se destacando no cenário literário brasileiro por livros como Perifobia e O Céu para os Bastardos. Um reconhecimento que, em alguma medida, se desdobrou no convite em fazer parte da programação oficial da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) neste ano.

O evento é um dos maiores e mais importantes festivais literários do Brasil, com grande repercussão internacional. E ainda que haja muito o que ser feito para que essa festa tenha realmente a cara do país – onde 56% da população é autodeclarada negra –, nos últimos anos tem havido um esforço dentre os curadores e editoras envolvidas para trazer vozes mais diversas da literatura brasileira.

Ah sim, Lilia Guerra é uma mulher e uma autora negra.

Momentos emocionantes na Flip

Pois bem, desfrutando do reconhecimento pelo seu trabalho, Lilia Guerra não só aceitou o convite, como fez uma bela mesa com a escritora chilena Alia Trabucco Zerán. O pano de fundo que permeou a conversa se centrava no fato de que, nos seus últimos romances, ambas tinham escolhido como protagonistas mulheres que trabalhavam em serviços domésticos – um "tipo de gente" que por muito tempo pareceu invisível nas sociedades latino-americanas, inclusive nas produções literárias.

Lilia Guerra contou um pouco sobre seu processo de escrita, sobre a importância de estar ali, naquele palco principal – usando um belo vestido que trazia uma foto de Carolina Maria de Jesus estampado bem no meio do peito –, e claro, falou sobre como o racismo foi uma sombra constante na sua vida, e como o matriarcado do qual ela faz parte (principalmente sua mãe e sua avó) lutou de diferentes formas para que ela tivesse uma vida que pudesse escolher.