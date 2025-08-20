Moraes: bancos que acatarem sanções dos EUA arriscam punição

As declarações aumentam o impasse que se impôs sobre os bancos brasileiros após os EUA exigirem o bloqueio de operações financeiras em dólares ligadas ao ministro com base na Lei Magnitsky, que penaliza estrangeiros considerados violadores de direitos humanos.

Isso porque a extensão das restrições impostas ainda não está clara para muitas instituições financeiras. As sanções poderiam afetar, por exemplo, o uso de bandeiras de cartões de crédito americanas como Mastercard e Visa.

Decisão de Dino pressiona bancos

Na segunda-feira, o ministro do STF Flávio Dino determinou que ordens judiciais e atos executivos estrangeiros não têm validade automática no Brasil, por motivos de soberania nacional, e precisam passar pelo crivo do Supremo.

A ordem foi proferida em ação aberta pelo Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), que acionou o Supremo contra municípios brasileiros que processam mineradoras britânicas na Justiça do Reino Unido, mas foi entendida como um recado à sanção americana contra Moraes.

A decisão levou a uma perda bilionária no valor de mercado de bancos brasileiros que operam no exterior, que se viram entre uma ordem judicial do STF e uma ordem executiva americana.