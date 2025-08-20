O que é o Cartel de los Soles, grupo venezuelano na mira dos EUA

Em seguida, no início de agosto, Washington dobrou a recompensa por informações que levem à prisão de Maduro, para US$ 50 milhões (cerca de R$ 270 milhões). E, nesta terça-feira (19/08), após a rede de televisão CNN noticiar a presença da Marinha dos Estados Unidos em águas do Caribe perto da Venezuela, a Casa Branca anunciou que está preparada para "usar toda sua força" para frear o "fluxo de drogas em direção ao país".

Recentemente, o presidente do Equador, Daniel Noboa, também designou o cartel venezuelano como grupo terrorista, em uma tentativa de limitar as suas ações no seu próprio país. Noboa determinou ao Centro Nacional de Inteligência que analisasse a influência do grupo nas organizações criminosas armadas no Equador e buscou agir de forma coordenada com outros países da região.

"Não é estranho que o Equador siga os passos dos Estados Unidos na classificação do Cartel de los Soles como grupo terrorista. São países aliados e isso facilita o trabalho conjunto, o que pode beneficiar o Equador, considerando que se encontra em meio a uma luta para controlar a violência gerada pelos grupos de narcotraficantes dentro do país", disse à DW Evan Ellis, pesquisador de estudos latino-americanos na Escola Superior de Guerra do Exército dos Estados Unidos.

Maduro é acusado pelos EUA de ser o líder do Cartel de los Soles, ao lado de Diosdado Cabello Imagem: Maxwell Briceno/REUTERS

Apoio a outras organizações criminosas

De acordo com informações fornecidas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos (OFAC, na sigla em inglês), o Cartel de los Soles fornece apoio material e logístico a outras organizações criminosas como o Tren de Aragua e o Cartel de Sinaloa, bem como a grupos de narcotraficantes que transportam drogas da Colômbia para os EUA e a Europa.