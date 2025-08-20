O que há em Donbass, chave no debate sobre guerra na Ucrânia

Nos últimos anos, Putin tem enfatizado a importância das regiões de Donetsk e Lugansk, que compõem o Donbass. Segundo ele, a região tem laços históricos com a Rússia e o legado da União Soviética. No entanto, segundo a Constituição, ela pertence à Ucrânia, e isso era indiscutível mesmo durante a era soviética.

Enquanto a Península da Crimeia só foi transferida da Rússia para a Ucrânia em 1954 pelo então chefe do governo soviético, Nikita Khrushchev – uma medida que ainda hoje é controversa na Rússia –, as regiões de Donetsk e Lugansk fazem parte da Ucrânia desde a fundação da República Socialista Soviética da Ucrânia em 1919.

No entanto, o Donbass sempre teve forte influência russa. Já no século 19, e mais tarde na era soviética, era considerado um centro industrial, rico em recursos minerais. Quando a mineração de carvão e as indústrias siderúrgica e química cresceram, muitas pessoas de toda a União Soviética, mas especialmente da Rússia, mudaram-se para lá em busca de trabalho. Mesmo antes de 2014, uma clara maioria da população era de língua russa.

E essa parte do leste da Ucrânia seguiu próxima da Rússia, mesmo quando muitos no oeste do país já queriam laços mais fortes com a União Europeia (UE) do que com Moscou. Viktor Yanukovych, o ex-presidente ucraniano apoiado pelo Kremlin, também nasceu em Donetsk e obteve seu maior apoio na região.

Donbass é alvo de disputas desde 2014

Quando Yanukovych foi derrubado após a Revolução da Maidan em 2014 e teve que fugir para Moscou, o Donbass virou um ponto de discórdia entre Moscou e Kiev. O Kremlin em seguida anexou a península da Crimeia, e a agitação se espalhou pelo leste da Ucrânia. Grupos armados apoiados por armas e combatentes russos declararam as autoproclamadas "repúblicas populares" em Donetsk e Lugansk.