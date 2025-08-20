Onde Trump tem razão no debate sobre tarifas

Um exemplo: a tarifa de importação de automóveis é de 35%. A União Europeia (UE) acabou de chegar a um acordo com os Estados Unidos para que os automóveis europeus recebam uma sobretaxa de 15% nos Estados Unidos. Ou seja, a tarifa brasileira é mais do que o dobro daquela que as montadoras da UE precisam acatar nos EUA. Como consequência, as montadoras alemãs temem uma grande diminuição na sua competitividade no mercado americano e uma queda nas vendas para os EUA. No Brasil, as pessoas já se acostumaram com essa situação: já faz 30 anos que a tarifa de importação de carros está em 35%.

O Centro de Debates de Políticas Públicas (CDPP) divulgou um estudo sobre o tema, intitulado Integração comercial internacional do Brasil. Ele mostra que o Brasil impõe algumas das tarifas de importação mais altas do mundo, não apenas sobre produtos manufaturados, mas também sobre máquinas e equipamentos e sobre equipamentos elétricos.

Com isso, o país se isola cada vez mais: a participação do Brasil no comércio mundial é de apenas 1%, apesar de o país ser uma das dez maiores economias do mundo.

Graves consequências

As consequências desse isolamento do mercado mundial são graves: empresas brasileiras têm custos significativamente mais altos para a modernização de suas instalações do que suas concorrentes internacionais. Isso significa que não apenas as fábricas, na maioria dos casos, estão tecnologicamente desatualizadas como também que os produtos, com poucas exceções, não são competitivos no mercado global.

Por isso, empresas brasileiras desempenham um papel insignificante na maioria das cadeias de valor globais. É por isso que, com exceção das aeronaves da Embraer, quase não há produtos brasileiros de alta tecnologia no mercado global.