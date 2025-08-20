Assine UOL
Notícias

PF indicia Eduardo e Jair Bolsonaro por suspeita de coação

PF indicia Eduardo e Jair Bolsonaro por suspeita de coação - Para a corporação, ação do deputado nos EUA, com apoio do ex-presidente, teve como objetivo pressionar o STF a desistir da ação penal do golpe. Eduardo nega interferência.A Polícia Federal (PF) indiciou nesta quarta-feira (21/08) o ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) pelo crime de coação a autoridades, na tentativa de embaraçar a ação penal que julga a trama golpista.

A PF também acusa ambos de praticar o crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, uma vez que a articulação mirava instituições democráticas brasileiras, neste caso, o Supremo Tribunal Federal (STF).

A decisão foi tomada após a PF concluir as investigações sobre a atuação de Eduardo junto ao governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para retaliar o governo brasileiro e pressionar ministros do STF a desistirem da ação.

O lobby bolsonarista levou a uma série de ações da Casa Branca contra o Brasil, incluindo o tarifaço de 50% contra produtos do país e sanções financeiras contra o ministro do STF Alexandre de Moraes. Trump afirma abertamente que Bolsonaro é alvo de uma "caça às bruxas" e que as medidas visam impedir seu julgamento.

A corporação entende que Jair Bolsonaro e seu filho tentaram obstruir a Justiça ao instar o governo americano a interferir no processo penal brasileiro.

O pastor Silas Malafaia também foi citado no relatório. Ele foi alvo de ação de busca e apreensão nesta quarta-feira ao desembarcar no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, vindo de Lisboa.

O pastor foi proibido de deixar o país e de entrar em contato com Eduardo e Jair Bolsonaro, acusado de ter contribuído com estratégias para atrapalhar o processo penal do qual o ex-presidente é réu. Malafaia, porém, não foi indiciado.

Ação nos EUA levou a medidas cautelares

A investigação corre sob inquérito instaurado em maio, quando a PF passou a apurar a ação de Eduardo nos EUA e do ex-presidente, investigado por mandar recursos para custear as articulações de seu filho no exterior.

Continua após a publicidade

Segundo os agentes, Bolsonaro repassou R$ 2 milhões a Eduardo por meio da conta de sua esposa com o intuito de dar suporte a "atividades de natureza ilícita".

Foi com base nessa acusação que, em julho, Moraes impôs medidas cautelares contra Bolsonaro com o objetivo de impedir sua fuga do país, como o uso de tornozeleira eletrônica e a apreensão de aparelho celular. O magistrado entendeu que o ex-presidente já protagonizava iniciativas para obstruir a Justiça.

No começo de agosto, o ministro determinou a prisão domiciliar de Bolsonaro, ao entender que o ex-presidente violou uma de suas medidas cautelares ao participar de atos bolsonaristas por meio de videoconferência e ter tido sua fala divulgada nas redes sociais.

PF encontrou rascunho de pedido de asilo na Argentina

Em mensagens obtidas no celular de Bolsonaro, a corporação entendeu que a real intenção dos investigados ao pedir uma anistia aos condenados pelos atos do 8 de janeiro seria "obter uma condição de impunidade de Jair Bolsonaro".

Os agentes também encontraram no celular do ex-presidente um arquivo editável sem assinatura em que constava um pedido de asilo político na Argentina para Bolsonaro. Para a PF, o documento endossa a tese de que o ex-presidente planejava fugir do país.

Continua após a publicidade

Em nota publicada nas redes sociais, Eduardo Bolsonaro negou que sua atuação nos EUA teve objetivo de interferir em "qualquer processo em curso no Brasil".

"Causa espanto que a Polícia Federal (PF) aponte supostos partícipes de um crime absolutamente delirante, mas não identifique os autores. Se a tese da PF é de que haveria intenção de influenciar políticas de governo, o poder de decisão não estava em minhas mãos, mas sim em autoridades americanas", disse.

O deputado também defendeu ser "lamentoso e vergonhoso" que a PF tenha "vazado" conversas privadas entre ele e seu pai, inclusas no relatório. Algumas mensagens reveladas pela imprensa mostra brigas entre ambos após o ex-presidente ter dito em entrevista que o filho não é "maduro". "O objetivo é evidente: não se trata de justiça, mas de provocar desgaste político", disse Eduardo.

Julgamento de trama golpista marcado para setembro

Bolsonaro também é réu na ação penal da trama golpista no Supremo, cujo julgamento está marcado para 2 de setembro. Serão julgados neste dia os denunciados como integrantes do núcleo 1 na ação penal, apontados como líderes do conluio que, segundo a PF e a PGR, buscava reverter o resultado das eleições de 2022 e culminou nos atentados contra as sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023.

Nessa ação, eles respondem pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, e deterioração de patrimônio tombado.

Continua após a publicidade

gq (OTS, Agência Brasil)

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.