PF indicia Eduardo e Jair Bolsonaro por suspeita de coação - Para a corporação, ação do deputado nos EUA, com apoio do ex-presidente, teve como objetivo pressionar o STF a desistir da ação penal do golpe. Eduardo nega interferência.A Polícia Federal (PF) indiciou nesta quarta-feira (21/08) o ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) pelo crime de coação a autoridades, na tentativa de embaraçar a ação penal que julga a trama golpista.

A PF também acusa ambos de praticar o crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, uma vez que a articulação mirava instituições democráticas brasileiras, neste caso, o Supremo Tribunal Federal (STF).

A decisão foi tomada após a PF concluir as investigações sobre a atuação de Eduardo junto ao governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para retaliar o governo brasileiro e pressionar ministros do STF a desistirem da ação.