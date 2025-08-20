Polônia culpa Rússia por explosão de drone em seu território - Dispositivo aéreo de origem russa caiu em área rural no leste polonês. Varsóvia alertou Otan e acusou Moscou de "provocação".O ministro da Defesa polonês, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, afirmou nesta quarta-feira (20/08) que um drone que caiu e explodiu em uma área rural na Polônia é de origem russa e classificou o episódio como uma provocação de Moscou.

Ele afirmou que o incidente se assemelha a casos em que drones russos entraram na Lituânia e na Romênia, e estariam ligados ao avanço da Rússia na Ucrânia. "A Rússia está mais uma vez provocando os Estados da Otan", disse o ministro.

O drone caiu em um campo próximo à vila de Osiny, cerca de 100 quilômetros a sudeste de Varsóvia, nas primeiras horas da manhã, no horário local.