Suécia muda de lugar igreja centenária ameaçada por mineração

Pelo menos 10 mil pessoas são esperadas na cidade ártica de 18 mil habitantes para acompanhar esse evento histórico e ver a igreja avançando a um ritmo de meio quilômetro por hora. Até mesmo o rei Carlos 16 Gustavo da Suécia planeja estar entre os presentes nesta quarta-feira.

A operação faz parte de um projeto de décadas para realocar grande parte da cidade de Kiruna, a mais setentrional da Suécia, após a mineração ter afetado o solo sob o seu centro histórico. Cerca de 3 mil casas e cerca de 6 mil pessoas precisarão ser transferidas, segundo a operadora da mina, a LKAB.

A mudança do centro de Kiruna está em andamento desde 2004. À medida que a mina se expandia no subsolo, os moradores começaram a notar rachaduras em prédios e estradas. Para atingir uma nova profundidade de 1.365 metros e evitar que parte da cidade fosse engolida, as autoridades começaram a mover os prédios para um novo centro, a uma distância segura da mina. Até julho passado, 25 prédios haviam sido içados sobre vigas e transportados para o leste. Restavam 16, incluindo a igreja.

Presente da mineradora

A igreja foi encomendada pela operadora da mina, a LKAB, em 1912 e entregue à cidade como um presente. Agora, a LKAB está financiando a realocação, estimada em 500 milhões de coroas suecas (cerca de R$ 290 milhões), para a qual estradas tiveram de ser alargadas.

A emissora pública SVT transmite o espetáculo ao vivo, chamando-o de "A grande caminhada da igreja", com o representante sueco no Festival Eurovisão da Canção de 2025, KAJ, se apresentando para a multidão.