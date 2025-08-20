Trump impõe nova rodada de sanções a membros do TPI

Esta é a segunda rodada de sanções contra o TPI e ocorre três meses após a Casa Branca ter imposto restrições a quatro juízes do tribunal. A escalada pode dificultar o funcionamento do tribunal e da promotoria em grandes casos, incluindo alegações de crimes de guerra contra a Rússia pela invasão da Ucrânia.

Quem são os sancionados?

Foram sancionados Nicolas Yann Guillou, da França; Nazhat Shameem Khan, de Fiji; Mame Mandiaye Niang, do Senegal; e Kimberly Prost, do Canadá, segundo os Departamentos do Tesouro e de Estado dos EUA.

As designações congelam quaisquer ativos que os indivíduos possam ter nos Estados Unidos e, na prática, os excluem do sistema financeiro americano, em um modelo de penalidade similar ao imposto ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.

Todos os funcionários estiveram envolvidos em casos relacionados a Israel e aos Estados Unidos.

O juíz Guillou presidiu o painel que emitiu um mandado de prisão contra o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, o ex-ministro da Defesa Yoav Gallant e o líder do Hamas, Mohammed Deif, morto em um ataque isralense, por supostos crimes de guerra e crimes contra a humanidade durante o conflito em Gaza.