5 pontos do projeto de lei sobre proteção de crianças online - Medida contra a adultização aprovada por deputados amplia responsabilidades de redes sociais e jogos online no combate a crimes contra crianças e adolescentes, como disseminação de conteúdos de exploração sexual.A Câmara dos Deputados aprovou na noite de quarta-feira (20/08) projeto de lei com novas regras para proteção e prevenção de crimes contra crianças e adolescentes em ambientes digitais, tratado como o PL contra a "adultização" de menores.

O texto foi proposto em 2022, aprovado no Senado no ano passado e ganhou tração no Congresso nos últimos dias após a repercussão do vídeo do influenciador Felca sobre a exploração online de crianças e adolescentes e a monetização desses conteúdos. A denúncia levou ainda à prisão do influenciador Hytalo Santos e de seu marido por exploração e exposição de menores e tráfico humano.

De autoria do senador Alessandro Vieira (MDB-ES), o PL recebeu o apelido de "ECA digital", em referência ao Estatuto da Criança e do Adolescente, criado há 35 anos. Como o projeto sofreu mudanças ao tramitar na Câmara, ele deverá ser apreciado novamente pelo Senado.