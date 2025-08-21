83% dos mortos em Gaza são civis, indicam dados israelenses

Cálculos do ministério da Saúde de Gaza, administrado pelo Hamas, apontam que ao menos 53 mil palestinos foram mortos no mesmo período, indicando que cinco em cada seis vítimas fatais eram civis.

Fontes ouvidas pelo The Guardian apontam que, desde 1989, tal índice de fatalidades civis só foi observado no genocídio de Ruanda em 1994, no massacre de bósnios muçulmanos em Srebrenica em 1995 e no cerco russo a Mariupol, na Ucrânia, em 2022. As mortes em combates são monitoradas pelo Uppsala Conflict Data Program (UCDP).

O direito internacional proíbe ataques contra pessoas que não participam diretamente dos combates. A investigação também revelou que comandos militares permitiam aos soldados rotular vítimas como combatentes mesmo sem confirmação. Outro banco de dados obtido pelos veículos listava mais de 47 mil palestinos como membros do Hamas.

Exército usava contagem, diz jornal

Apesar de publicamente rejeitarem a contagem de mortos feita pelas autoridades de Gaza, fontes ouvidas pela reportagem afirmam que o exército israelense considerava tais estimativas válidas.

Também indicam que o número de 8,9 mil era tomado como a contagem oficial de militantes mortos pelas FDI, apesar de políticos e militares citarem à imprensa números maiores e até defenderem que todos os mortos em Gaza seriam combatentes.