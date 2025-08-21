A influência dos experimentos nazistas na medicina atual

Sobretudo no pós-Guerra, alguns dos dados obtidos durante a era nazista foram usados sem reflexão, em parte porque raramente se falava sobre as circunstâncias dos experimentos ou a origem dos dados era ocultada. Dados de experimentos em humanos sobre, por exemplo, tolerância ao frio, tratamentos com antibióticos sulfonamidas ou os efeitos do gás fosgênio foram publicados, repetidamente citados e utilizados em periódicos médicos após a Segunda Guerra.

O fosgênio é um gás altamente tóxico usado como arma química durante a Primeira Guerra Mundial. "Mesmo em 1988, cientistas da Agência de Proteção Ambiental dos EUA propuseram usar os resultados dos experimentos com fosgênio de Otto Bickenbach em prisioneiros do campo de concentração de Natzweiler-Struthof como base para experimentos em animais relacionados às regulamentações sobre exposição ao fosgênio – essa ideia só foi abandonada após protestos de um grupo de colegas deles na agência", relata a professora Sabine Hildebrandt, da Harvard Medical School, em Boston.

Revisão tardia

Áreas da genética humana, da psiquiatria e da antropologia médica também utilizaram metodicamente práticas desenvolvidas e aplicadas durante o período nazista. "Houve um grau relativamente alto de continuidade nas áreas de anatomia e neuropatologia, pois grandes coleções neuropatológicas foram criadas durante o período nazista, às quais os pesquisadores continuaram recorrendo muito depois da guerra", afirma Czech.

O "valor científico" desses experimentos desumanos é limitado e, segundo o historiador médico, praticamente não desempenha mais nenhum papel na medicina intensiva atual.

No entanto, espécimes da era nazista, como amostras de tecido, preparados de órgãos humanos ou cortes cerebrais obtidos de vítimas do nazismo, continuaram a ser usados em institutos de pesquisa de língua alemã e para fins de ensino mesmo décadas após 1945. Só a partir da década de 1980 ou mesmo nos anos 1990 começou uma revisão sistemática desses procedimentos e o sepultamento dos restos mortais devido à pressão política e social. Um exemplo bem conhecido é o das coleções da Sociedade Max Planck, que só começou em 1997.