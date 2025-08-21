Bolsonaro recebeu R$ 30 milhões em um ano, diz PF - Coaf considera movimentação atípica e aponta "indícios de lavagem de dinheiro". Relatório compõe inquérito sobre suspeita de coação no julgamento da trama golpista.O ex-presidente Jair Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em suas contas bancárias entre março de 2023 e junho de 2024, segundo um relatório de inteligência financeira analisado pela Polícia Federal (PF).

As informações foram juntadas ao inquérito que indiciou Bolsonaro e um de seus filhos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), por coação de autoridades para impedir o avanço do julgamento da trama golpista.

As movimentações levantadas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) foram consideradas atípicas pelo órgão e, segundo os investigadores, "apresentam indícios de possíveis práticas de lavagem de dinheiro ou outros ilícitos".