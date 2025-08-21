[Coluna] Quando crianças influencers pregam contra a educação - A adultização também vem se manifestando na figura de coaches e empreendedores mirins nas redes que produzem conteúdo contra escolas e professores. Mas a culpa não é deles, e sim dos adultos por trás."Não quero fazer faculdade. Vamos supor que eu seja médico. Aí vou estar lá, o cara morrendo e eu vou falar o quê? ‘Ei! Acho que a raiz quadrada de oito é igual a cinco'. E o cara vai morrer. Não dá. Por que vou querer saber quem foi Aristóteles? Não vai ajudar em nada na minha vida."

Assistindo ao vídeo do Felca sobre a adultização tive a oportunidade de ver ouvir dois trechos de um podcast de crianças empreendedoras. A fala acima foi proferida por um deles. O outro, trouxe a pérola: "A escola complica a vida do empreendedor".

Fiquei pensando no quanto a adultização tem inúmeros efeitos negativos. Ela está também construindo uma geração com total desrespeito e repulsa pela educação, que menospreza os professores e culpabiliza os indivíduos pela própria pobreza. Que desastre.