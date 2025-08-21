Itália prende ucraniano suspeito de sabotar gasodutos russos - Ministério Público alemão acusa detido de ter coordenado ataques aos gasodutos Nord Stream, no Mar Báltico, em 2022. Grupo teria usado veleiro para colocar explosivos nos dutos.A polícia italiana prendeu um ucraniano suspeito de ter coordenado os ataques aos gasodutos Nord Stream, no Mar Báltico, que levava gás da Rússia para a Alemanha, informou o Ministério Público alemão nesta quinta-feira (21/08).

O suspeito, identificado apenas como Serhii K., foi detido de noite na província de Rimini, na costa leste da Itália.

Visto pela Rússia e pelo Ocidente como um ato de sabotagem, até hoje, ninguém assumiu a responsabilidade pelo ataque que danificou gravemente os dutos, agravando a crise de fornecimento de energia na Europa e marcando uma nova escalada na guerra na Ucrânia.