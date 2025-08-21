Javaporcos com carne azul neon alarmam a Califórnia

De acordo com o jornal Los Angeles Times, testes de laboratório mostraram que os animais foram expostos ao veneno "por um período prolongado". Embora as doses nas armadilhas sejam letais para os pequenos animais a que se destinam, elas não são grandes o suficiente para causar danos imediatos aos javaporcos, que geralmente pesam entre 45 e 90 quilos.

A difacinona atua como um anticoagulante, causando hemorragias internas graves ao se ligar às enzimas que reciclam a vitamina K, o que afeta a capacidade de coagulação do sangue. Os efeitos não são instantâneos. A morte geralmente ocorre vários dias após a ingestão inicial, período durante o qual o animal se torna mais vulnerável a predadores, o que multiplica seu impacto na cadeia alimentar.

Impacto na cadeia alimentar e estudos anteriores

Ainda em 2018, um estudo do CDFW encontrou vestígios de rodenticida em 8,3% dos javaporcos analisados na Califórnia e em preocupantes 83% das amostras de ursos, especialmente em áreas próximas a projetos de controle de ratos.

Os javaporcos, que na verdade são híbridos entre javalis e porcos domésticos, alimentam-se de quase tudo que encontram, incluindo iscas envenenadas ou roedores moribundos. Isso os torna um elo fundamental na propagação involuntária do tóxico.

O uso de difacinona na Califórnia está restrito desde 2024, e hoje é permitido apenas a técnicos certificados. No entanto, restos de veneno continuam aparecendo na fauna local. Para as autoridades, isso é um aviso: se o porco está azul, algo está errado, mas mesmo aqueles que não mostram sinais visíveis podem estar contaminados.