Memorial de Buchenwald pode proibir uso de véu palestino

Um tribunal da cidade de Weimar rejeitou o recurso da visitante contra uma decisão de primeira instância proferida por outro tribunal alemão. A autora da ação queria "forçar o memorial a permitir seu acesso usando um véu palestino", de acordo com a declaração do tribunal.

"Ela mesma indica que, ao usar o véu palestino, desejava transmitir uma mensagem política contra o que considera ser a postura unilateral do memorial em favor da política do governo israelense", acrescentou o tribunal.

"Não há dúvida de que isso compromete a sensação de segurança de muitos judeus, especialmente no local do memorial", afirmou o tribunal alemão.

Keffiyeh não é proibido no memorial

Em entrevista à rádio alemã NDR há um mês, o diretor do memorial de Buchenwald, Jens Christian Wagner, observou que há frequentes problemas com visitantes ligados ao movimento de solidariedade com os palestinos desde o início da guerra na Faixa de Gaza, desencadeada pelo ataque terrorista do grupo radical Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023.

"Eles apareceram com símbolos, não com o objetivo de homenagear as vítimas do antigo campo de concentração de Buchenwald, mas com o objetivo de disseminar propaganda anti-israelense e, neste caso específico, antissemita. Não podemos tolerar isso", declarou o diretor do memorial.