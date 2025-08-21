Os destaques das mensagens do celular de Bolsonaro

O conteúdo das conversas joga luz sobre as ações de Eduardo nos EUA, divergências com seu pai sobre estratégias políticas e de comunicação e o engajamento de Malafaia na tentativa de pressionar os ministros da corte.

A PF também localizou, no celular de Bolsonaro, um arquivo editável e sem assinatura no qual constava um pedido de asilo político em nome do ex-presidente endereçado ao presidente argentino Javier Milei. Para a PF, o documento endossaria a tese de que Bolsonaro planejava fugir do país.

Em nota, Eduardo afirmou que "jamais teve como objetivo interferir em qualquer processo em curso no Brasil". "Sempre deixei claro que meu pleito é pelo restabelecimento das liberdades individuais no país, por meio da via legislativa, com foco no projeto de anistia que tramita no Congresso Nacional". Ele afirmou também ser "lamentável e vergonhoso" a PF "tratar como crime o vazamento de conversas privadas, absolutamente normais", entre ele e seu pai.

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, que relata os inquéritos relacionados à tentativa de golpe, deu 48 horas para Bolsonaro prestar esclarecimento acerca "dos reiterados descumprimentos das medidas cautelares impostas; da reiteração das condutas ilícitas; e da existência de comprovado risco de fuga".

Moraes também proibiu Malafaia de deixar o país e de encontrar em contato com Eduardo e Bolsonaro. O pastor foi interrogado pela PF ao desembarcar de um voo proveniente de Lisboa e, em seguida, disse a jornalistas: "Não vão me calar. Sou um líder religioso."

Anistia light