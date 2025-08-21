Quais países enviariam tropas para uma missão de paz na Ucrânia? - Casa Branca pressiona europeus a destacarem soldados para garantir eventual acordo em relação à Ucrânia. Reino Unido e França já rascunharam plano, enquanto Polônia rechaça possibilidade.Após a cúpula sobre a guerra na Ucrânia realizada na Casa Branca, autoridades dos Estados Unidos e de países da Europa estão trabalhando sob pressão para definir os detalhes de quais garantias de segurança confiáveis seriam oferecidos a Kiev no caso de um acordo com o Kremlin para um cessar-fogo ou acordo de paz.

Há questões importantes em aberto, por exemplo:

Como garantir a efetividade de um possível cessar-fogo ao longo da linha de frente de mais de mil quilômetros no leste da Ucrânia?Quais países estariam dispostos a enviar soldados para assegurar o cumprimento de um eventual acordo?Qual seria o tamanho dessa missão e qual organização seria responsável?