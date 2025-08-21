Trump se livra de multa de quase R$ 3 bilhões por fraude empresarial - Tribunal de segunda instância anulou sanção imposta ao presidente americano, acusado de inflar patrimônio de maneira fraudulenta para obter vantagens à Trump Organization. Penalidades não monetárias foram mantidas.Em uma vitória para o presidente dos EUA, Donald Trump, um tribunal de segunda instância do estado de Nova York anulou nesta quinta-feira (21/08) uma punição de meio bilhão de dólares (cerca de R$ 2,8 bilhões) aplicada contra o americano em um julgamento civil que o acusa de fraude empresarial em seus negócios familiares.

A sentença reverte a decisão de Arthur Engoron, juiz de primeira instância que havia condenado o republicano a pagar uma multa de 355 milhões de dólares (R$ 1,9 bilhão) em fevereiro de 2024. Com os juros acumulados desde então, esse valor agora ultrapassava 515 milhões de dólares.

À época, o magistrado havia concluído que Trump havia inflado sua riqueza antes de se tornar presidente em 2017, com o objetivo de enganar credores e seguradoras e obter condições mais favoráveis para a Trump Organization.