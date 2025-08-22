Agentes acusam ONGs de "encobrir" guerra de Israel em Gaza

Ao longo de vários meses, a equipe de jornalismo investigativo da DW conversou com 19 pessoas envolvidas em organizações internacionais que prestam assistência humanitária aos palestinos. Todos os trabalhadores humanitários entrevistados pela DW, exceto um, pediram para permanecer anônimos, temendo por seus empregos.

A DW analisou e-mails internos, mensagens e diretrizes, e corroborou os relatos dos trabalhadores analisando os sites das organizações, páginas explicativas e mais de 100 declarações publicadas antes e depois de Israel implementar um novo processo para registrar ONGs em março.

A DW descobriu que, nos últimos meses, várias ONGs restringiram, em diferentes graus, sua linguagem nas comunicações públicas sobre a guerra que Israel lançou em Gaza após os ataques liderados pelo Hamas que mataram quase 1.200 pessoas em 7 de outubro de 2023. Alguns grupos de ajuda humanitária proeminentes evitaram críticas contundentes, mesmo com a guerra de Israel em Gaza tendo matado mais de 62 mil pessoas, incluindo 19 mil crianças, e levado a deslocamentos em massa e fome generalizada.

O motivo parece ter sido um novo processo de registro aprovado pelas autoridades israelenses no final de 2024. As organizações foram informadas de que teriam que se registrar novamente até o início de setembro de 2025 se quisessem continuar operando em Gaza e na Cisjordânia. Isso teve um "efeito intimidador" quase imediato em todo o setor, disse um ex-agente humanitário à DW.

"Precedente perigoso"

As organizações agora devem fornecer às autoridades israelenses dados confidenciais, como informações pessoais de todos os seus funcionários palestinos — incluindo os que trabalham em Gaza. Muitas ONGs temem que isso possa colocar seus funcionários nos territórios palestinos em risco ainda maior.